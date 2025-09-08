Новый велозавод за три миллиона евро будет построен в Беларуси

Как сообщили в СЭЗ, производство современной велотехники будет построено в Гродно. Проект готовит компания «Велосипеды Макстер». Отметим, что данный бренд уже известен на велосипедном рынке, в том числе в Беларуси. Под брендом Maxter выпускаются китайские бюджетные велосипеды. В Беларуси производство планируют запустить на арендных площадях предприятия «Радиоволна».