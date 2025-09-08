Ричмонд
Новый велозавод за три миллиона евро будет построен в Беларуси

Завод по производству бюджетных велосипедов появится в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси появится новый велозавод. Подробнее об инвестиционном проекте рассказали в пресс-службе Свободной экономической зоны «Гродноинвест».

Как сообщили в СЭЗ, производство современной велотехники будет построено в Гродно. Проект готовит компания «Велосипеды Макстер». Отметим, что данный бренд уже известен на велосипедном рынке, в том числе в Беларуси. Под брендом Maxter выпускаются китайские бюджетные велосипеды. В Беларуси производство планируют запустить на арендных площадях предприятия «Радиоволна».

Известно, что строительство нового белорусского велозавода обойдет суммарно в 3 миллиона евро. Производство будет обеспечено высокотехнологичным оборудованием, на котором будет осуществляться выпуск велотехники для массового потребителя.

Как заявлено, это будут — «современные велосипеды по разумной цене». Первоначально линейка нового производства будет представлена 15 моделями: от городских и прогулочных до горных и универсальных велосипедов, а в будущем и велосипедов с электроприводом.

Отмечается, что завод ориентирован на импортозамещающее производство, чтобы в перспективе производить продукцию преимущественно на экспорт.