Нацбанк раскрыл, где применят цифровой рубль в Беларуси

Стало известно, где будет использоваться цифровой белорусский рубль. Подробнее об этом первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров рассказал на «Первом информационном».
Представитель Нацбанка сообщили, что в Беларуси уже разработан законопроект по цифровому белорусскому рублю. Параллельно с этим ведутся технологические работы для создания платформы по цифровому рублю.
Еще Егоров отметил, что на практике цифровой белрубль можно будет применять в двух направлениях. Во-первых, цифровой рубль будет применим для контроля использования бюджетных средств. Так как цифровые валюты позволяют вплоть до конечного физлица проследить, куда потратились бюджетные средства. А во-вторых, цифровые деньги нужны для осуществления трансграничных платежей.
Отдельно представитель Нацбанка рассказал о технологии блокчейн, которая необходима для того, чтобы в будущем цифровые валюты разных стран могли «состыковаться» друг с другом.
— В Беларуси намерены на основе технологии блокчейн создать такую платформу цифрового белорусского рубля, чтобы она потом могла спокойно интегрироваться в платформы других стран, — рассказал он.
Вся технология в перспективе послужит упрощению торговли, позволяя использовать национальные валюты.
— К концу следующего года вся нормативная и техническая база по цифровому белорусскому рублю будет готова, — резюмировал первый зампред Нацбанка.