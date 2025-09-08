Налоговые поступления в бюджет Новосибирской области отстают от плана

«Сентябрь у нас — традиционно месяц дефицитный. В частности, при плановых 20 млрд руб. собственных доходов расходы, заявленные органами власти к финансированию, составляют 32 млрд руб. Из них третью часть мы на сегодняшний день финансируем, финансирование идет по графику, но, тем не менее, понимая, что доходы мы будем получать по сроку после 25-го числа месяца, в сентябре будет осуществлено плановое привлечение рыночных заимствований», — добавил руководитель областного минфина.