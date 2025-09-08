Проект новой улицы от Малышева до Педагогической отправили на доработку

Администрация Екатеринбурга приняла решение отклонить и направить на доработку проект планировки и межевания территории для новой улицы, которая должна соединить улицы Малышева и Педагогическую. Об этом сообщили в городской мэрии.
Основанием для такого решения стали замечания, поступившие от жителей города в ходе общественных обсуждений.
Согласно документу, подписанному главой города Алексеем Орловым, проектировщикам из МБУ «Мастерская генерального плана» предстоит доработать план с учетом мнения общественности и повторно представить его на рассмотрение.
Ранее также было отклонено предложение о разработке проекта продолжения улицы Педагогической, которое критиковалось на публичных слушаниях. Официальное постановление будет опубликовано на сайте администрации города.