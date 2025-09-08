В Чусовом начнут перекрывать главную трассу через город

В Чусовом продолжается капремонт важного дорожного объекта на автодороге «Кунгур-Соликамск». В связи с проведением строительно-монтажных работ на путепроводе через ж/д пути по ул. Юности в течение трех дней временно прекратят движение всех видов транспорта.