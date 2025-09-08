В Чусовом начнут перекрывать главную трассу через город

В Чусовом продолжается капремонт важного дорожного объекта на автодороге «Кунгур-Соликамск». В связи с проведением строительно-монтажных работ на путепроводе через ж/д пути по ул. Юности в течение трех дней временно прекратят движение всех видов транспорта.
Ограничения введут на 118+515 км — 118+874 км автодороги: 10 сентября — с 18:30 до 20:30, 14 сентября — с 18:30 до 20:30, 17 сентября — с 18:30 до 20:30. Администрация Чусовоского округа призывает водителей планировать свои поездки с учетом изменений дорожного движения.
Капитальный ремонт путепровода в Чусовом стартовал 1 октября 2024 года, его планируют завершить 28 августа 2026 года. Работы выполняет АО «Уралмострострой», цена контракта составила 300,1 млн руб.
Протяженность путепровода через железнодорожные пути на ул. Юности составляет 53,32 метра, ширина — 14,86 метра. Его состояние признали неудовлетворительным из-за образовавшихся за годы эксплуатации множественных деградационных разрушений несущих конструкций.
Проект включает укрепление всех конструктивных элементов путепровода, установку новых пролетных строений, обновление дорожного покрытия, установку систем водоотведения, а также обустройство лестничных сходов и тротуаров.