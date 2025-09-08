Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске забивают сваи для нового пешеходного моста через Транссиб

Вместе с этим демонтируются гаражи, мешающие строительству моста.

Источник: дорожный департамент Новосибирска

В Новосибирске продолжают строить новый пешеходный мост через Транссибирскую магистраль. В частности, специалисты продолжают забивать сваи и демонтировать металлические гаражи, которые мешают возведению объекта. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

— Новый переход призван решить проблему транспортной связанности активно застраивающихся периферийных микрорайонов «Галактика» и «Плехановский», — добавили в пресс-службе.

Протяженность нового моста составит 40 метров, ширина пешеходной части — не менее трех метров. Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году.