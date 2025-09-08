В Новосибирске забивают сваи для нового пешеходного моста через Транссиб

В Новосибирске продолжают строить новый пешеходный мост через Транссибирскую магистраль. В частности, специалисты продолжают забивать сваи и демонтировать металлические гаражи, которые мешают возведению объекта. Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.