В Приморье построят новые термальные курорты и пятизвездочные отели

Крупные инвестиционные соглашения на сумму свыше 117 миллиардов рублей подписаны на Восточном экономическом форуме.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке заключен ряд крупных сделок, направленных на создание в Приморском крае современной туристической инфраструктуры. Проекты включают строительство термальных курортов и отелей высшего класса с привлечением российских и китайских инвестиций.

Одним из ключевых соглашений стало создание международного курорта на острове Русский. Инвестиции в размере 12 миллиардов рублей направят на строительство пятизвездочного отеля, апартаментов, аквапарка, экопарка и детского центра. Проект ориентирован на семейный отдых и привлечение туристов из России и из-за рубежа.

Еще один масштабный проект — круглогодичный морской курорт в бухте Посьет (Хасанский район). Здесь появится гостинично-термальный комплекс с ресторанами, СПА, детскими и спортивными площадками. Объем инвестиций оценивается в 1 миллиард рублей.

Также во Владивостоке планируется построить пятизвездочный отель Cosmos Selection Vladivostok Golden Horn. Комплекс будет включать 144 номера, ресторан, фитнес-центр, спа-зону и подземный паркинг. Инвестиции составят 3,5 миллиарда рублей.

Самым амбициозным проектом может стать туристический кластер «Лазурный Резорт» в бухте Шамора. На площади 200 тысяч квадратных метров разместят десятки термальных бассейнов, аквапарк, центр водных видов спорта и культурные объекты. Объем вложений в этот проект предварительно оценивается в 100 миллиардов рублей.

Реализация этих проектов позволит создать новые рабочие места для жителей края и значительно увеличит поток туристов в Приморье.