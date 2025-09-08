В Приморье построят новые термальные курорты и пятизвездочные отели

Одним из ключевых соглашений стало создание международного курорта на острове Русский. Инвестиции в размере 12 миллиардов рублей направят на строительство пятизвездочного отеля, апартаментов, аквапарка, экопарка и детского центра. Проект ориентирован на семейный отдых и привлечение туристов из России и из-за рубежа.