Тысячам компаний в РФ Генпрокуратура объявила предостережение из-за роста цен

Ценообразование на социально значимые товары, пресечение сговоров в торговой сфере, все формы необоснованных надбавок и иные злоупотребления на потребительском рынке постоянно находятся на моем личном контроле. Руководители 5,3 тысячи хозяйствующих субъектов получили соответствующие предостережения, подчеркнул Краснов в беседе с РБК. Он отметил, что рост стоимости базовых товаров остается одной из наиболее актуальных проблем, затрагивающих интересы каждого гражданина.