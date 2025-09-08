Тысячам компаний в РФ Генпрокуратура объявила предостережение из-за роста цен

Более 5,3 тысячи российских предприятий получили официальные предостережения от органов прокуратуры за необоснованное повышение цен на продовольственные товары в 2025 году. Соответствующую информацию озвучил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Ценообразование на социально значимые товары, пресечение сговоров в торговой сфере, все формы необоснованных надбавок и иные злоупотребления на потребительском рынке постоянно находятся на моем личном контроле. Руководители 5,3 тысячи хозяйствующих субъектов получили соответствующие предостережения, подчеркнул Краснов в беседе с РБК. Он отметил, что рост стоимости базовых товаров остается одной из наиболее актуальных проблем, затрагивающих интересы каждого гражданина.
В течение первых шести месяцев 2025 года прокурорскими сотрудниками было проанализировано более 400 случаев увеличения цен на продукты питания. По результатам проверок руководителям 5,3 тысяч компаний были направлены предостережения. Особое внимание уделялось мониторингу цен на товары первой необходимости, включая картофель, молоко, яйца и сливочное масло.
Краснов привел в пример успешное вмешательство в ситуацию с рекордным подорожанием картофеля в 2025 году. Комплекс принятых мер, включая вмешательство прокуроров, позволил стабилизировать ценовую ситуацию. В настоящее время наблюдается положительная динамика — стоимость картофеля существенно снизилась, констатировал генеральный прокурор.
