ГП проследит за соблюдением прав при возвращении иностранных компаний

«Как известно, свято место пусто не бывает, очень важно, чтобы не нарушались права и интересы тех бизнесменов, которые это место уже заняли… Соответствующие надзорные мероприятия при необходимости мы, безусловно, проведем», — сказал глава ведомства в интервью РБК.