ГП проследит за соблюдением прав при возвращении иностранных компаний

Генеральная прокуратура РФ проследит за соблюдением прав бизнеса при возвращении иностранных компаний. Такое заявление сделал генпрокурор Игорь Краснов.
«Как известно, свято место пусто не бывает, очень важно, чтобы не нарушались права и интересы тех бизнесменов, которые это место уже заняли… Соответствующие надзорные мероприятия при необходимости мы, безусловно, проведем», — сказал глава ведомства в интервью РБК.
Краснов также сообщил, что большинство приватизационных конкурсов прошло без каких-либо нарушений. По его словам, работа прокуратуры сейчас сосредоточена на тех случаях, когда есть четкие доказательства противоправных действий при передаче активов в частные руки.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что компании из стран Запада уже ждут снятия политических ограничений. По его словам, эти компании собираются вернуться на российский рынок.