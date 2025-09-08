Будущее Хабаровского края за «цифрой»

Одними лишь оптико-волоконными кабелями такие обширные почти не обжитые пространства к цифре не подключить. Уж слишком это накладно для бюджета любой страны. Но без надёжной связи даже в тундре, тайге или в открытом море пользователи не останутся. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предполагает серьёзное развитие группировки отечественных спутников. В первую очередь низкоорбитальных. Такие космические аппараты, по аналогии с американским «Старлинк», способны обеспечивать надёжным интернетом огромные пространства, минуя крайне дорогостоящую и не окупаемую никогда в условиях очень низкой плотности населения наземную инфраструктуру.