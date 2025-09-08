Будущее Хабаровского края за «цифрой»

В Хабаровском крае подводят первые итоги реализации нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Его инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. В нашем регионе этот национальный проект особенно актуален, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Он призван благодаря современным телекоммуникационным технологиям сделать жизнь граждан удобнее и в крупных городах, и небольших отдалённых сёлах.
Новая Иня на связи.
Так благодаря президентскому нацпроекту мобильный интернет стандарта 4G в сентябре пришёл в село Новая Иня. Это самая окраина самого северного в Хабаровском крае Охотского округа, почти граница с Магаданской областью! Передача данных осуществляется по спутниковым каналам.
Новая Иня стала 24-м малым поселением края, куда благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» пришёл надёжный интернет. В этом году работа по подключению завершена. Теперь профильное ведомство займется определением дальнейшего перечня поселений, которые будут подключаться к мобильному интернету в следующем году.
Что ещё, кроме возможности выходить в сеть в малых населённых пунктах, цифровой нацпроект дал Хабаровскому краю, какие другие задачи предстоит выполнить, наше издание предлагает разобраться в этом материале.
Всеобъемлющая цифровизация.
Новый президентский нацпроект является логическим продолжением успешно завершившегося в прошлом году национального проекта «Цифровая экономика». Он оказался одним из самых результативных среди аналогичных программ улучшения других отраслей экономики и социальной сферы России. По итогам 2024 года обозначенные ещё в 2019 году президентом цели нацпроекта в сфере информатизации достигли без нескольких сотых долей 100 процентов. Россия вошла в ряды самых цифровизированных стран планеты. Возможностям дистанционных банковских сервисов или портала «Госуслуги» завидуют даже в Японии, которая, несмотря на свой высокотехнологичный имидж, остаётся, к примеру, страной сугубо наличных денег.
О необходимости вывести посвящённый цифровизации нацпроект на новый качественный уровень президент России впервые заявил в июле 2023 года на форуме «Вычисления и связь. Квантовый мир». Новый нацпроект продолжит основные начинания предшествующей госпрограммы, но при этом станет глобальнее и затронет помимо системы госуправления и крупнейшие компании, а жизнь людей к 2030 году изменится до неузнаваемости.
К 2030 году 70% жителей многоквартирных домов в городах будут иметь возможность подключиться к интернету со скоростью от одного гигабита в секунду. Только вдумайтесь: за одно мгновение на ваш домашний компьютер, ноутбук или планшет информации будет приходить больше, чем могла собрать и выдать пользователям вся мировая паутина на заре своего существования.
Особый путь.
В России интернет развивается своим особенным путём. Страна огромная и слабозаселённая. У нас на Дальнем Востоке, В Сибири, на русском Севере часто между населёнными пунктами даже не сотни, а тысячи километров. Как в песне поется: только самолетом можно долететь!
Одними лишь оптико-волоконными кабелями такие обширные почти не обжитые пространства к цифре не подключить. Уж слишком это накладно для бюджета любой страны. Но без надёжной связи даже в тундре, тайге или в открытом море пользователи не останутся. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предполагает серьёзное развитие группировки отечественных спутников. В первую очередь низкоорбитальных. Такие космические аппараты, по аналогии с американским «Старлинк», способны обеспечивать надёжным интернетом огромные пространства, минуя крайне дорогостоящую и не окупаемую никогда в условиях очень низкой плотности населения наземную инфраструктуру.
Особенно это актуально для северных районов Хабаровского края. Они расположены далеко от основных транспортных коридоров, вдоль которых государство за счёт бюджета прокладывает магистральные линии оптоволокна.
С недавних пор связь формата 4G пришла в райцентры села Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского районов, Охотского округа. Там для местных жителей были задействованы все освобождающиеся мощности орбитальных аппаратов.
Если раньше северяне могли использовать смартфоны только для звонков и коротких текстовых сообщений, то теперь работают банковские приложения, «Госуслуги». Люди активно пользуются соцсетями и даже получают дистанционное образование.
Цель национального проекта — улучшить качество жизни людей и сделать более результативными практически все ключевые области социальной сферы, государственного и муниципального управления и ключевые секторы экономики России. Также проект направлен на то, чтобы стимулировать сбалансированный рост отраслей под воздействием цифровых технологий.
В России будет всё активнее внедряться в экономику искусственный интеллект, правительство целенаправленно займется ускорением процесса импортозамещения и софта (программное обеспечение), и самой компьютерной техники.
Хабаровский край в цифре.
По первому «цифровому» нацпроекту с 2022 года интернет в Хабаровском крае подвели в 24 малые села. Провайдерам сотовой связи не очень интересна сельская глубинка. Мол, людей мало, живут совсем небогато. Ну какой тут успешный бизнес можно вести?
Поэтому государство ищет для бизнеса стимулы заходить с подобными проектами в села. По поручению Владимира Владимировича Путина была разработана федеральная программа «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). К нормальному интернету подключают села с населением от 100 до 1000 человек.
Все это — в рамках нового нацпроекта, посвященного экономике данных и цифровой трансформации государства. В Минцифры уверяют: уже через несколько лет населенных пунктов без качественного интернета в крае просто не останется.
Министр цифрового развития и связи Хабаровского края Евгений Дёмин отметил, что появление современной связи в сёлах — это важный результат реализации национального проекта, который напрямую влияет на повседневную жизнь людей.
— Благодаря интернету многие задачи становятся проще. Например, можно быстро передать показания счётчиков с помощью смартфона или оплатить покупки в магазине с помощью QR-кода, не используя наличные, — отметил Евгений Дёмин.
Ранее в Свечино была доступна только голосовая связь, а в Васильевке и Петропавловке — связь устаревшего стандарта 3G. Теперь же жители этих населённых пунктов могут пользоваться высокоскоростным интернетом 4G благодаря новым линиям связи: 11,5 км оптоволокна до Свечино, 19 км и 16 км до Васильевки и Петропавловки соответственно.
Ещё одно направление, которое получило развитие по новому нацпроекту, -ИТ-образование. Уже сейчас старшеклассники и студенты могут совершенно бесплатно освоить азы компьютерных знаний. Это при том, что средние заработки в этой отрасли — одни из самых высоких в России и в мире.
СПРАВКА:
Какие задачи стоят перед нацпроектом «Экономика данных и цифровая трансформация государства»?
· Создание низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения недорогого широкополосного доступа в интернет на территории всей страны.
· Развитие электронных услуг и сервисов.
· Оснащение школ Wi-Fi.
· Внедрение ИИ в экономике, госуправлении и соцсфере.
· Поддержка научно-исследовательских центров и стартапов в сфере ИИ.
· Модернизация ГИС, бесшовное взаимодействие и эффективный обмен данными между ведомствами.
· Развитие инфраструктуры электронного правительства.
· Разработка отечественных базовых станций OpenRAN4G/5G.
· Развитие квантовых вычислений и квантовых коммуникаций.
· Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced/6G.
· Создание платформы противодействия мошенническим действиям, нарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий, и утечкам персональных данных.
· Обеспечение защищённости ключевых ГИС и безопасности российского сегмента сети.
· Привлечение аккредитованных ИТ-компаний к обучению студентов.
· Разработка новых образовательных программ с участием преподавателей-практиков.
· Внедрение национальной системы подтверждения компетенций в сфере ИТ.
· Внедрение новых технологий сбора, обработки и формирования официальной статистической информации.