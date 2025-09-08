В Омске резко подешевел борщевой набор

По данным сервиса «Аймониторинг» на 1 сентября 2025 года килограмм картофеля в Омске стоит 36,65 ₽ (за неделю −4,47 ₽, −10,9%), свежей белокочанной капусты — 31,17 ₽ (-2,43 ₽, −7,2%), репчатого лука — 32,97 ₽ (-3,68 ₽, −10,0%), моркови — 35,75 ₽ (-3,80 ₽, −9,6%). В годовой динамике с 9 января все позиции подешевели, кроме моркови: она всё ещё дороже январского уровня на 8,94 ₽ (+33,3%).