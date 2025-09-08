Средняя зарплата на предприятиях в Челнах превысила 92 тыс. рублей

«Средняя заработная плата более 92 тысяч рублей касается крупных и средних промышленных предприятий. В учреждениях образования, например, в школах и дошкольных учреждениях, зарплата ниже. В малом бизнесе зарплаты тоже ниже, но, если суммировать общий фонд оплаты труда по крупным промышленным предприятиям города, выходит вот такая средняя», — уточнил мэр города Наиль Магдеев.