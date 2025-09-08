Прокуратура объявила предостережения более 5 тыс. компаний из-за роста цен

За первые шесть месяцев 2025 года прокуратура проверила свыше 400 случаев повышения цен на продукты питания. Руководителям более 5,3 тыс. предприятий вынесли предостережения, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что рост цен на основные товары и услуги — серьезная проблема, затрагивающая всех граждан. По его словам, контроль за стоимостью социально значимых продуктов, борьба с торговыми сговорами и другими нарушениями на рынке находится под его личным надзором.
Генпрокуратура работает вместе с правительством, Федеральной антимонопольной службой, сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Краснов привел пример с резким ростом цен на картофель. Он отметил, что благодаря совместным усилиям, включая действия прокуроров, удалось стабилизировать ситуацию, и цены на картофель значительно снизились.
Кроме того, в 2025 году прокуроры вынесли предостережения руководителям 12 крупных сельхозпредприятий из-за необоснованного повышения оптовых цен на сырое молоко и сливочное масло. Краснов уточнил, что речь идет не о дорогих продуктах, а о базовых товарах, таких как картофель, яйца, молоко и масло, которые необходимы каждому. Он добавил, что недобросовестные производители, поставщики и продавцы, пытающиеся на этом заработать, будут строго наказаны.
Ранее в Госдуме предложили рассмотреть законопроект, предусматривающий уменьшение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продовольственные товары с действующих 10% до 5%. Так парламентарии хотят бороться с повышением цен на некоторые товары.