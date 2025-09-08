Прокуратура объявила предостережения более 5 тыс. компаний из-за роста цен

Кроме того, в 2025 году прокуроры вынесли предостережения руководителям 12 крупных сельхозпредприятий из-за необоснованного повышения оптовых цен на сырое молоко и сливочное масло. Краснов уточнил, что речь идет не о дорогих продуктах, а о базовых товарах, таких как картофель, яйца, молоко и масло, которые необходимы каждому. Он добавил, что недобросовестные производители, поставщики и продавцы, пытающиеся на этом заработать, будут строго наказаны.