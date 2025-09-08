Свердловская область вошла в пятерку лидеров по оплате труда

Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга российских регионов по рынку труда за 2024 год, опубликованным РИА Новости. Исходя из таблицы, Свердловская область занимает пятое место в топе со средним баллом 86,56. Рейтинг складывается из следующих показателей: уровень зарплаты, условия труда, занятость и емкость рынка труда.