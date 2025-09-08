Свердловская область вошла в пятерку лидеров по оплате труда

Свердловская область вошла в топ-10 рейтинга российских регионов по рынку труда за 2024 год, опубликованным РИА Новости. Исходя из таблицы, Свердловская область занимает пятое место в топе со средним баллом 86,56. Рейтинг складывается из следующих показателей: уровень зарплаты, условия труда, занятость и емкость рынка труда.
— Москва, Петербург и Московская область возглавляют рейтинг. В замыкающей группе — Ингушетия, Дагестан, Тува и Чечня, — говорится в отчете.
По итогам 2023 года Свердловская область занимала седьмое место в рейтинге с показателем 82,03 балла.