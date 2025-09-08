Новое казино построят за 16 миллиардов в Приморье

Как рассказали в правительстве региона, соглашение о реализации проекта подписали АО «Корпорация развития Приморского края» и китайская компания «Цзянсу Цзююньтун Инвестиционное» в рамках Восточного экономического форума.

По данным генерального директора КРПК Игоря Трофимова, в строительство нового объекта хотят инвестировать 16 млрд рублей. Общая площадь комплекса будет более 37 тысяч кв. метров. В гостинице-казино обустроят 150 номеров, а в залах установят автоматы и столы. План здания покажут до конца года.