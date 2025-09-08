Новое казино построят за 16 миллиардов в Приморье

Как рассказали в правительстве региона, соглашение о реализации проекта подписали АО «Корпорация развития Приморского края» и китайская компания «Цзянсу Цзююньтун Инвестиционное» в рамках Восточного экономического форума.
По данным генерального директора КРПК Игоря Трофимова, в строительство нового объекта хотят инвестировать 16 млрд рублей. Общая площадь комплекса будет более 37 тысяч кв. метров. В гостинице-казино обустроят 150 номеров, а в залах установят автоматы и столы. План здания покажут до конца года.
«Мы, в свою очередь, обеспечим объект инфраструктурой, окажем административную поддержку», — проинформировал он.
Глава китайской компании Лю Женьхао отметил, что сотрудничество с регионом рассматривается как стратегическое: «Мы уверены, что при поддержке правительства Приморского края сможем показать достойный результат».
Председатель правительства Приморья Вера Щербина подчеркнула, что новый проект вписывается в повестку российско-китайских договоренностей, которые проходят на самом высшем уровне.
Планируется, что комплекс станет очередным объектом игорной зоны «Приморье», развитие которой рассматривается как важный драйвер туризма и привлечения иностранных инвестиций. На сегодняшний день в игорной зоне работает два казино.