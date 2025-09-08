Токаев: Комитет во возврату активов переименуют

Президент отметил хорошую работу прокуратуры с владельцами незаконных активов. В казну было возвращено около 850 млрд тенге.
Средства направлены на возведение 10 школ и четырех спортивных сооружений. Строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водной инфраструктуры. Ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет.
Глава государства также поручил рассмотреть принципы предоставления налоговых преференций инвесторам. По его мнению, нужно отдавать предпочтение значимым для экономики страны рентабельным проектам.
В целом хорошо зарекомендовал себя механизм инвестиционных соглашений.
Он также призвал пересмотреть роль Национального фонда как инструмента устойчивого развития. По его словам, средства фонда должны продуманно использоваться для финансирования перспективных небольших проектов с высокой рыночной перспективой.