Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Казахстана: Главная проблема — высокая инфляция

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о росте инфляции в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: akorda.kz

Сегодня главная проблема — это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта данной проблемы не существует. С ней сталкиваются большинство государств, но в наших условиях она приобрела особо острый характер. Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга, преодолевать не вчера возникшие трудности с учетом передового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры.

сказал Президент

Он поручил Правительству и Национальному банку совместно работать над этим вопросом.

Правительство и Нацбанк должны действовать как одна команда с учетом сложности ситуации. Команда, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната.

заявил Касым-Жомарт Токаев

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана. Ранее в своем Послании он заявил, что в Казахстане появится министерство по искусственному интеллекту. Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка проработать до конца года закон о банках.