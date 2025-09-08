Президент Казахстана: Главная проблема — высокая инфляция

Сегодня главная проблема — это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта данной проблемы не существует. С ней сталкиваются большинство государств, но в наших условиях она приобрела особо острый характер. Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга, преодолевать не вчера возникшие трудности с учетом передового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры.