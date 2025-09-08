Президент Казахстана: Главная проблема — высокая инфляция

Сегодня главная проблема — это высокая инфляция, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Готового рецепта данной проблемы не существует. С ней сталкиваются большинство государств, но в наших условиях она приобрела особо острый характер. Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга, преодолевать не вчера возникшие трудности с учетом передового опыта, будучи готовыми к принятию ответственности за непопулярные меры.
Он поручил Правительству и Национальному банку совместно работать над этим вопросом.
Правительство и Нацбанк должны действовать как одна команда с учетом сложности ситуации. Команда, перед которой стоит задача общегосударственного характера. Сейчас не время заниматься перетягиванием каната.
Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана. Ранее в своем Послании он заявил, что в Казахстане появится министерство по искусственному интеллекту. Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка проработать до конца года закон о банках.