Президент: одной атомной станции для экономики недостаточно

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана подчеркнул, что одной атомной станции для обеспечения устойчивого роста экономики будет недостаточно.
Он напомнил, что консорциум по строительству первой АЭС возглавляет «Росатом», однако уже сейчас стране нужно планировать возведение второй и даже третьей станции.
Глава государства отметил, что на недавней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договорённость о стратегическом партнёрстве в сфере атомной энергетики. Казахстан, по его словам, готов сотрудничать со всеми ведущими мировыми компаниями на взаимовыгодных условиях.
Токаев также обратил внимание на значительные запасы угля в стране и необходимость развивать угольную энергетику с применением современных технологий, обеспечивающих экологическую чистоту. Президент подчеркнул, что природные ресурсы Казахстана должны использоваться максимально эффективно для развития экономики.