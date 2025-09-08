Ричмонд
Токаев о производителях молока: Вынуждены уступать конкурентам свой рынок

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента 8 сентября 2025 года поручил правительству аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Глава государства указал на проблемы в сфере производства молочной продукции.

Выяснилось, что наши предприниматели не получают в нужном объеме государственную поддержку в сравнении с предприятиями других стран Евразийского экономического союза. Поэтому находятся в невыгодных условиях и вынуждены уступать конкурентам даже свой рынок. В частности, речь идет о производителях молока.

заявил Касым-Жомарт Токаев

По его словам, правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях в развитии евразийской торговли. А депутаты должны защищать права отечественных производителей законодательными инициативами.