Токаев о производителях молока: Вынуждены уступать конкурентам свой рынок

Выяснилось, что наши предприниматели не получают в нужном объеме государственную поддержку в сравнении с предприятиями других стран Евразийского экономического союза. Поэтому находятся в невыгодных условиях и вынуждены уступать конкурентам даже свой рынок. В частности, речь идет о производителях молока.