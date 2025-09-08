Постыдная ситуация — Токаев о зависимости от импорта

Это остается серьезной проблемой. Конечно, стопроцентное самообеспечение невозможно и, наверное, не нужно. Но то, что сейчас творится на нашем рынке, — постыдная ситуация. Кроме того, следует активно продвигать традиционную национальную продукцию на зарубежные рынки.