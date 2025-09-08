В Прикамье выделяют землю для строительства гостиниц и турбаз

Министерство по туризму Пермского края совместно с краевым Управлением Росреестра участвует в реализации федерального проекта «Земля для туризма». Целью проекта является предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам и юридическим лицам для развития туристической инфраструктуры, строительства новых туристических объектов и созданию благоприятных условий для отдыхающих.
Сейчас сервис «Земля для туризма» доступен на базе Национальной системы пространственных данных. В нем размещена информация о 72 участках в 28 муниципалитетах Пермского края, где можно узнать об обеспеченности инженерными сетями, о ближайших туробъектах, о транспортной и социальной инфраструктуре территории.
В сервисе можно не только найти привлекательный земельный участок, но и сформировать заявление на организацию аукциона на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка. Для неразграниченных территорий доступна возможность формирования заявления на согласование схемы земельного участка для последующей организации аукциона.
Для организации эффективной работы с сервисом «Земля для туризма» Министерством по туризму Пермского края разработан Гид, описывающий пошаговую инструкцию по авторизации, основные сценарии работы в сервисе «Земля для туризма», процесс предоставления земельных участков на торгах. Ознакомиться с Гидом и скачать его можно здесь.
— Наш регион — в числе лидеров по площади выявленных перспективных земельных участков в рамках проекта «Земля для туризма». В их числе — территории в Кунгурском, Добрянском, Нытвенском районе, Березниках, Чайковском, есть участки для размещения пляжей, например, в Осинском районе, земли для размещения объектов придорожного сервиса, строительства гостиниц. Появление на них каких-либо объектов для отдыха, рыбалки, занятий спортом, строительство экологических троп и туристических баз будет способствовать развитию внутреннего туризма, обеспечению качественного отдыха наших земляков и росту экономики в регионе, — отметила министр по туризму Юлия Ветошкина.
Отметим, что перечень земельных участков обновляется ежеквартально.