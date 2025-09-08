В Прикамье выделяют землю для строительства гостиниц и турбаз

— Наш регион — в числе лидеров по площади выявленных перспективных земельных участков в рамках проекта «Земля для туризма». В их числе — территории в Кунгурском, Добрянском, Нытвенском районе, Березниках, Чайковском, есть участки для размещения пляжей, например, в Осинском районе, земли для размещения объектов придорожного сервиса, строительства гостиниц. Появление на них каких-либо объектов для отдыха, рыбалки, занятий спортом, строительство экологических троп и туристических баз будет способствовать развитию внутреннего туризма, обеспечению качественного отдыха наших земляков и росту экономики в регионе, — отметила министр по туризму Юлия Ветошкина.