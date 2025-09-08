Ричмонд
Президент высказался о законе о банках

Касым-Жомарт Токаев попросил депутатов принять закон до конца года.

Источник: Акорда

Во время своего ежегодного Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о законе о банках.

Правительству совместно с Национальным банком необходимо разработать программу инвестирования в высокотехнологичные сферы экономики объемом до одного миллиарда долларов, считает глава государства.

Для успешного запуска нового инвестиционного цикла в финансирование реального сектора нужно активнее вовлекать банки второго уровня. Этот вопрос активно обсуждается уже долгое время. Настало время принять конкретные решения.

сказал Касым-Жомарт Токаев

Сегодня в Казахстане банковские активы и капитал в среднем в несколько раз прибыльнее, чем в развитых странах, добавил он. «Это обусловлено тем, что отечественным банкам выгоднее вкладываться в низкорисковые инструменты, чем в кредитование экономики. Данный вопрос не раз поднимали депутаты и эксперты», — отмечает президент.

Национальному банку и Правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков, подчеркивает глава государства.

Национальному банку и Правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков. Важным шагом в этом направлении станет принятие закона о банках, учитывающего технологические изменения и потребности экономики. В законе (о банках — Ред.) надо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечение на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка (АРРФР — Ред.) следует всесторонне проработать данный законопроект. Прошу депутатов принять его до конца года.

заключил Касым-Жомарт Токаев

Отметим, в этом году послание назвали «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».