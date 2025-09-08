Президент высказался о законе о банках

Национальному банку и Правительству требуется безотлагательно найти действенные инструменты вовлечения в экономический оборот свободной ликвидности банков. Важным шагом в этом направлении станет принятие закона о банках, учитывающего технологические изменения и потребности экономики. В законе (о банках — Ред.) надо предусмотреть пути усиления конкуренции и привлечение на рынок новых участников, а также вопросы продвижения финтеха и либерализации оборота цифровых активов. Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка (АРРФР — Ред.) следует всесторонне проработать данный законопроект. Прошу депутатов принять его до конца года.