Часть школьных автобусов во Владивостоке осталась без водителей

Однако маршрут школьного автобуса из Трудового в ЖК «Андерсен» согласовать не удалось, несмотря на обращения жильцов в городскую администрацию. Детей жилого комплекса приняли в школу № 37, ближайшую к «Андерсену», однако образовательная организация не может организовать подвоз учеников на школьном автобусе, потому что нет кандидатов на открытую вакансию водителя. Безопасного пешеходного пути к школе тоже нет: дорога к автобусной остановке и пешеходному пешеходу, который нужно пересечь детям по пути в школу и обратно, не имеет тротуара и ограждений, отделяющих пешеходов от транспортных потоков, хотя автомобильное движение здесь оживлённое.