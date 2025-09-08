Часть школьных автобусов во Владивостоке осталась без водителей

С проблемой столкнулись жильцы ЖК «Андерсен» в пригороде Владивостока. Застройщик обещал покупателям квартир, что дети, прописанные в «Андерсене», будут зачислены в школу № 70 — территориально неблизкую к жилому комплексу (расположена в посёлке Трудовое, «Андерсен» — район станции Весенней), но имеющую много вакантных учебных мест, а также школьный автобус, чтобы забирать детей из удалённых микрорайонов.
Однако маршрут школьного автобуса из Трудового в ЖК «Андерсен» согласовать не удалось, несмотря на обращения жильцов в городскую администрацию. Детей жилого комплекса приняли в школу № 37, ближайшую к «Андерсену», однако образовательная организация не может организовать подвоз учеников на школьном автобусе, потому что нет кандидатов на открытую вакансию водителя. Безопасного пешеходного пути к школе тоже нет: дорога к автобусной остановке и пешеходному пешеходу, который нужно пересечь детям по пути в школу и обратно, не имеет тротуара и ограждений, отделяющих пешеходов от транспортных потоков, хотя автомобильное движение здесь оживлённое.
Вопрос был передан МЦУ Владивостока специалистам управления по работе с муниципальными учреждениями образования. На момент подготовки публикации ответа от мэрии ещё не поступило.
Также нехватку водителей автобусов испытывает школа № 5 на острове Русский, которую посещают и дети микрорайона Патрокл, потому что собственной школы микрорайон пока не имеет (школа всё ещё находится в стадии строительства, сроки сдачи в эксплуатацию перенесли на следующий учебный год).
В понедельник, 8 сентября, когда школы Владивостока начали работать в стандартном режиме (на первую сентябрьскую неделю для всех классов муниципальных школ, кроме 10-х и 11-х, был объявлен режим свободного посещения), мест на всех учеников не хватило. Детям пришлось обращаться за помощью к родителям, чтобы те отвезли их на остров, потому что прямых автобусных рейсов с Патрокла на Русский нет, да и в целом рейсов из Патрокла совершается мало, общественный транспорт в микрорайоне развит слабо.
Как пишут местные активисты, у МБОУ СОШ № 5 в распоряжении имеются три автобуса небольшой вместимости, но в работе находятся только два из них, а на третий не нашлось водителя. Каждый автобус совершает только по два рейса, и пассажиропотоку установленный график движения не соответствует.
В МЦУ Владивостока дали неутешительный комментарий: вопрос покупки новых автобусов для школы № 5 будет рассмотрен только в 2026—2027 гг. Когда будет рассмотрен вопрос трудоустройства новых водителей для них, информации нет.