Краснов: Генпрокуратура не выдает бизнесу индульгенций

Краснов отметил, что Генпрокуратура не проводит ревизию приватизации в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура РФ не ведет ревизию приватизации бизнеса в России. Иски о возврате имущества в госсобственность подаются только, когда выявляются реальные коррупционные схемы. Такое заявление сделал генпрокурор Игорь Краснов.

«Прокуроры проводят проверки и готовят соответствующие иски в связи с установленными фактами коррупции, незаконного вывода активов, преднамеренного банкротства и других действий криминального характера», — сказал глава ведомства в интервью РБК.

Краснов признал, что иногда оценка коррупции происходит с запозданием, однако указал на позицию Конституционного суда РФ, поддержавшего право государства на такие иски без срока давности.

Комментируя вопрос о возможности превентивной проверки бизнеса, Краснов отметил, что Генпрокуратура РФ «индульгенций не выдает».

Напомним, Краснов также заявил, что Генпрокуратура РФ проследит за соблюдением прав бизнеса при возвращении иностранных компаний.

