Автоэксперт перечислил модели известной японской марки, которые стоит избегать

В числе таких моделей собеседник издания выделил, в частности, Mazda 6 второго поколения (GH) — седан бизнес-класса, выпускавшийся в 2007—2012 годах и ставший одним из наиболее спорных проектов концерна, который пережил более десятка отзывных кампаний. Ковалев обратил внимание на то, что владельцы массово жаловались на слабую защиту кузова от коррозии, ненадежную подвеску и топливную аппаратуру, и хотя сегодня такие машины можно найти по очень низкой цене, риск столкнуться с целым набором проблем перекрывает выгоду от покупки.