Автоэксперт перечислил модели известной японской марки, которые стоит избегать

Автомобильный эксперт Александр Ковалев в беседе с «Российской газетой» рассказал, что Mazda традиционно воспринимается, как надежный японский бренд, однако в ее истории есть модели, чья репутация далека от идеальной и от покупки которых следует воздержаться.
В числе таких моделей собеседник издания выделил, в частности, Mazda 6 второго поколения (GH) — седан бизнес-класса, выпускавшийся в 2007—2012 годах и ставший одним из наиболее спорных проектов концерна, который пережил более десятка отзывных кампаний. Ковалев обратил внимание на то, что владельцы массово жаловались на слабую защиту кузова от коррозии, ненадежную подвеску и топливную аппаратуру, и хотя сегодня такие машины можно найти по очень низкой цене, риск столкнуться с целым набором проблем перекрывает выгоду от покупки.
Также эксперт советует избегать приобретения Mazda RX-7 и RX-8 — знаменитых спорткаров, ставших символами роторного двигателя. По словам собеседника издания, технология казалась прорывной, но на практике была слишком капризной, и высокая прожорливость, быстрый износ и сложность в обслуживании делали эксплуатацию авто с таким мотором дорогим удовольствием. Ковалев подчеркнул, что покупка RX-7 или RX-8 имеет смысл лишь для коллекционеров или энтузиастов, готовых вкладывать в них средства, а для повседневных поездок этот выбор крайне сомнителен.
Кроме того, собеседник издания порекомендовал воздержаться от приобретения Mazda CX-7 — кроссовера, дебютировавшего в середине 2000-х и не сумевшего оправдать ожиданий. Эксперт пояснил, что турбированный двигатель этой модели отличался склонностью к масложору, компрессор кондиционера часто выходил из строя, а электрика страдала от хронических отказов. С возрастом проблемы только усугубились, поэтому сегодня CX-7 — скорее источник постоянных расходов, нежели надежный автомобиль, заключил Ковалев.
