В Омске открылся новый бизнес-центр на месте долгостроя

В Омске завершено строительство нового делового объекта — бизнес-центра «Чкаловцентр». Здание расположено по адресу улица Чкалова, 27, вблизи торгового объекта «Дружный мир», сообщает департамент архитектуры и градостроительства г. Омска.
Построенный объект представляет собой пятиэтажное здание общей площадью 1 556,6 квадратных метров. Функциональное назначение здания — размещение офисных помещений.
История строительства данного объекта началась с длительного периода незавершённого строительства. Первоначально проект предусматривал создание ресторана. В 2023 году объект был приобретён индивидуальным предпринимателем, после чего был разработан и утверждён проект строительства бизнес-центра.
Строительство было завершено, и объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию от департамента архитектуры и градостроительства администрации города Омска.