В Перми обновили 10 школьных дворов в рамках проекта «Комфортный край»

В Перми завершено благоустройство территорий возле десяти школ. Работы провели по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в рамках регионального проекта «Комфортный край». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Первые обновления коснулись школ № 18 (ул. Пермская, 195), № 44 (ул. Маяковского, 33) и № 45 (ул. Валежная, 15). Здесь установили современные спортивные площадки, лавочки, разбили клумбы и уложили новые пешеходные дорожки. Особое внимание уделили безопасности и доступности объектов для всех.
Еще в семи школах подрядчики также завершили работы. Речь идет об учреждениях № 1, № 24, № 76, № 132, № 134, лицее № 10 и школе «Мастерград». На пришкольных участках появились площадки для линеек с флагштоками, зоны для игр и отдыха, воркаут-комплексы, а в некоторых местах — тематические пространства для общения.
Мэр Перми Эдуард Соснин отметил, что создание комфортной среды для школьников — один из приоритетов городской администрации. По его словам, обновленные дворы — это не только благоустроенные территории, но и места для общения, физической активности и полезного досуга после уроков.
Отличительной чертой нынешнего этапа стало то, что при проектировании учитывали мнения педагогов, родителей и самих школьников. Все работы выполнили в соответствии с современными стандартами: на спортплощадках использовали безопасные покрытия, архитектурные элементы сделали из прочных материалов, а растения подобрали с учетом климата Прикамья.
Кроме Перми, благоустройство пришкольных территорий прошло еще в 38 муниципалитетах региона — в 21 городе и поселке городского типа, а также в 57 сельских населенных пунктах. Губернатор Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что проект «Комфортный край» помогает улучшать качество жизни во всех уголках Пермского края. В 2025 году на его реализацию из бюджета региона выделено более 3 миллиардов рублей.