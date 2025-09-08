В Перми обновили 10 школьных дворов в рамках проекта «Комфортный край»

Кроме Перми, благоустройство пришкольных территорий прошло еще в 38 муниципалитетах региона — в 21 городе и поселке городского типа, а также в 57 сельских населенных пунктах. Губернатор Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что проект «Комфортный край» помогает улучшать качество жизни во всех уголках Пермского края. В 2025 году на его реализацию из бюджета региона выделено более 3 миллиардов рублей.