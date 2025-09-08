Вместо бараков отель за шесть миллиардов: застройка Сочи продолжается

«️Строительство гостиничного комплекса “Эдем” в Сочи компания-инвестор планирует начать в 2026 году. В проект планируют вложить 6,3 миллиардов рублей», — сообщает Минтуризма.
В Министерстве сообщили, что ООО «Инхаус» приступит к разработке проектной документации после утверждения новых правил землепользования и застройки, подготовленных в соответствии с генеральным планом. На проектирование отведено до 10 месяцев, а начало строительных работ запланировано на третий квартал 2026 года.
Курортный комплекс планируют возвести до 2031 года на месте старых административных зданий на улице Голенева. В его составе будут аквапарк, SPA-центр и конференц-зал.