Вместо бараков отель за шесть миллиардов: застройка Сочи продолжается

В Министерстве сообщили, что ООО «Инхаус» приступит к разработке проектной документации после утверждения новых правил землепользования и застройки, подготовленных в соответствии с генеральным планом. На проектирование отведено до 10 месяцев, а начало строительных работ запланировано на третий квартал 2026 года.