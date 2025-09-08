Цены на бензин в Иркутске продолжают лететь вверх

В Иркутске снова выросли цены на топливо. На некоторых заправочных станциях цена за литр бензина увеличилась на 2 рубля в сравнении с прошлой неделей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Стоимость АИ-92 на станциях «КрайсНефти» выросла на 1 рубль и составляет 61,88 рубля за литр вместо 60,88 рубля. На АЗС «Роснефти» цена за литр этого бензина осталась такой же, как и на прошлой неделе, 59,28 рубля. На станциях «БРК» стоимость литра АИ-92 осталась 60,88 рубля, а у «Омни» — 63,9 рубля.
На АЗС «КрайсНефти» стоимость литра АИ-95 увеличилась на 1 рубль. Вместо 65,5 рубля жители Иркутска будут платить 66,5 рубля за литр. У «Роснефти» цена этого вида топлива выросла на 20 копеек и теперь составляет 62,9 рубля. На АЗС «БРК» литр АИ-95 стоит 65,5 рубля, как и на прошлой неделе. Цена этого вида топлива на заправках «Омни» также осталась прежней и составляет 70,1 рубля.
За литр АИ-100 на заправках «КрайсНефти» иркутяне должны заплатить 84,6 рубля, как и на прошлой неделе. На станциях «Роснефти» стоимость этого вида топлива также не изменилась и равняется 84,6 рубля. На АЗС «БРК» литр АИ-100 стоит 84,1 рубля. А на станциях «Омни» стоимость АИ-100 выросла на 2 рубля и теперь составляет 89,1 рубля вместо 87,1 рубля.
Стоимость дизельного топлива на всех заправочных станциях осталась прежней. Сейчас литр дизеля стоит 75,9 рубля.
Ранее агентство сообщало, что оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 резко выросли на Ангарском и Ачинском НПЗ. Этот факт спровоцировал в том числе удорожание топлива на заправках. Информацию о повышении стоимости топлива на нефтеперерабатывающих заводах озвучили в пресс-службе Минэкономразвития Забайкальского края. В министерстве сообщили, что повышение цен на бензин связано с ростом цен на Санкт Петербургской товарно-сырьевой бирже. Оптовые цены на бензин АИ-92 с Ангарского, Ачинского НПЗ выросли на 43%, АИ-95 на 57%.