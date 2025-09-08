Президент Токаев: Казахстан унифицирует соцвыплаты

Президент поручил унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах, чтобы устранить неравенство и оптимизировать бюджет. Для анализа демографических тенденций и прогнозирования потребностей рынка труда Токаев предложил создать на базе АСПИР Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с использованием больших данных и ИИ. Он также поручил Правительству совместно с Национальным банком и АСПИР укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы, обеспечив долгосрочный баланс и достойные пенсии, особенно для самозанятых.