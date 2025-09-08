Президент Токаев: Казахстан унифицирует соцвыплаты

Глава государства поручил унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий по всей стране и пересмотреть подходы к льготам, которые, по его словам, способствуют иждивенчеству.
Токаев раскритиковал сложившуюся систему социальных льгот, насчитывающую более 100 видов, которыми активно пользуются так называемые «помогайки». Он отметил, что страна продолжает финансировать медицинские услуги для участников конфликтов бывшего СССР, несмотря на его распад 35 лет назад.
Искусственно раздутые льготы отвлекают средства от строительства школ, больниц и инфраструктуры.
Он также указал на негативные последствия введения льгот для неполных семей, что привело к росту разводов и занесло Казахстан в мировые «антилидеры» по этому показателю.
Мы сами поощряем лень и иждивенчество.
Президент поручил унифицировать размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах, чтобы устранить неравенство и оптимизировать бюджет. Для анализа демографических тенденций и прогнозирования потребностей рынка труда Токаев предложил создать на базе АСПИР Центр анализа и прогнозирования демографических процессов с использованием больших данных и ИИ. Он также поручил Правительству совместно с Национальным банком и АСПИР укрепить финансовую устойчивость пенсионной системы, обеспечив долгосрочный баланс и достойные пенсии, особенно для самозанятых.
Токаев подчеркнул важность повышения финансовой грамотности граждан, продолжив реализацию проекта «Қарызсыз қоғам» партии AMANAT. В 2024 году проект охватил 845 тысяч человек, предоставив обучение и юридические консультации.
Конечная цель — облегчить долговое бремя и обеспечить устойчивый доход.
Эти шаги направлены на устранение перекосов в социальной сфере, повышение эффективности бюджетных средств и создание условий для устойчивого развития страны.