В Омске на Левобережье построят новую дорогу

Дорога пройдёт по улице, которая пока носит предварительное имя «№ 6». Она огибает микрорайон с юга, пересекает Верхнеднепровскую и полукругом соединяется с Волгоградской. В документах указано, что будущая дорога будет дублёром — правда, не указано, чего именно.