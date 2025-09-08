В Омске на Левобережье построят новую дорогу

В четверг, 11 сентября, комитет по экономическому развитию Омского Горсовета соберётся, чтобы обсудить поправки в инвестпрограмму города. Как стало известно порталу Om1 Омск, одна из них касается строительства новой дороги в микрорайоне «Зелёная река».
Дорога пройдёт по улице, которая пока носит предварительное имя «№ 6». Она огибает микрорайон с юга, пересекает Верхнеднепровскую и полукругом соединяется с Волгоградской. В документах указано, что будущая дорога будет дублёром — правда, не указано, чего именно.
Мэрия предлагает в следующем году выделить 50 миллионов рублей — эта сумма позволит привлечь федеральное финансирование, соответствующую заявку городские власти отправят в региональный минтранс. Общая стоимость строительства новой дороги составит 775,7 миллиона рублей, а её длина — 1307 погонных метров.