Десять дней открытий: новый туристический круиз соединит порты Дальнего Востока

Весной планируется запустить уникальный десятидневный круиз из Владивостока в Петропавловск-Камчатский с остановками в Корсакове, Южно-Курильске, Курильске и на островах Кунашир и Итуруп. Туристы также смогут увидеть живописные острова Курильской гряды с борта судна. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.