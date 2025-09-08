Десять дней открытий: новый туристический круиз соединит порты Дальнего Востока

Весной планируется запустить уникальный десятидневный круиз из Владивостока в Петропавловск-Камчатский с остановками в Корсакове, Южно-Курильске, Курильске и на островах Кунашир и Итуруп. Туристы также смогут увидеть живописные острова Курильской гряды с борта судна. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Приморский край активно готовится к приему круизных туристов. Разработана программа, учитывающая интересы разных категорий путешественников — от групповых экскурсий до самостоятельных прогулок по городу.
Во Владивостоке гостей ожидает насыщенная культурная программа. Туристы смогут посетить знаковые места города: Корабельную набережную и Новосильцевскую батарею, осмотреть местные маяки и мосты. Любителей морских приключений ждут экскурсии на ферму марикультуры и прогулки на паруснике «Надежда» с выходом в море. Ценители искусства познакомятся с закулисьем Мариинского театра. Программа также включает посещение Приморского океанариума и филиала НЦ «Россия».
