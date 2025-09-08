В Свердловской области сдали первые семь благоустроенных объектов

В населенных пунктах Свердловской области в первой декаде сентября сдали семь объектов, благоустроенных в этом году. В список попали несколько дворов многоквартирных домов в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, Аллея Победы в Михайловске, пешеходная зона к экопарку в Заречном, Чеховский проспект в Ревде, детский парк «Лукоморье» в Верхнем Тагиле. Об этом сообщает портал KU66.RU.
До начала октября завершатся работы по благоустройству на всех 39 объектах, которые попали в список на этот год. На большей части объектов объем работ выполнен на 70% и более.
В завершающей стадии находятся улица Ленина в Талице, пешеходная зона в Заречном, набережная в Первоуральске, центральный сквер в Сысерти и улица Партизанская в Богдановиче.
Отметим, что Свердловская область — в десятке лучших регионов по качеству городской среды. В 2025 году за объекты, которые благоустроят в будущем году, отдали свои голоса 1,1 миллиона человек.