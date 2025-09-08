В Свердловской области сдали первые семь благоустроенных объектов

В населенных пунктах Свердловской области в первой декаде сентября сдали семь объектов, благоустроенных в этом году. В список попали несколько дворов многоквартирных домов в Екатеринбурге и Каменске-Уральском, Аллея Победы в Михайловске, пешеходная зона к экопарку в Заречном, Чеховский проспект в Ревде, детский парк «Лукоморье» в Верхнем Тагиле. Об этом сообщает портал KU66.RU.