Инфляция в Приморье достигла исторического минимума: показатели ниже общероссийских

Значительное улучшение экономической ситуации зафиксировано в Приморском крае. Впервые за длительный период инфляция в регионе опустилась ниже общероссийского уровня, сообщил министр экономического развития Андрей Блохин в рамках Восточного экономического форума. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Текущая динамика демонстрирует впечатляющие результаты: по данным июля 2025 года инфляция в Приморье составила 8,78%, что всего на одну сотую процента ниже общероссийского показателя (8,79%). Особенно примечательно, что годом ранее показатель превышал 10%, а сейчас стабильно держится ниже этой отметки.
Позитивные изменения заметны и в стоимости потребительской корзины. Минимальный набор продуктов питания стал доступнее на 1,2%. Значительное снижение цен зафиксировано на сезонные овощи: картофель подешевел почти на 15%, помидоры — на 11,7%, огурцы и капуста — примерно на 5,5%. Седьмой месяц подряд снижается стоимость яиц благодаря развитию местного производства.
Параллельно с этим наблюдается рост реальных доходов населения. По майским данным, они увеличились на 0,2% с учетом инфляции. Средняя заработная плата в крае достигла 96,9 тысяч рублей, что на 9,9% превышает показатели предыдущего года.
Эксперты отмечают, что достижение таких результатов особенно значимо с учетом логистических особенностей региона и повышенного спроса со стороны туристов.