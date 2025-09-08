Инфляция в Приморье достигла исторического минимума: показатели ниже общероссийских

Текущая динамика демонстрирует впечатляющие результаты: по данным июля 2025 года инфляция в Приморье составила 8,78%, что всего на одну сотую процента ниже общероссийского показателя (8,79%). Особенно примечательно, что годом ранее показатель превышал 10%, а сейчас стабильно держится ниже этой отметки.