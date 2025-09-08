Ричмонд
Здание в центре Красноярска выставили на продажу за 1 рубль

В здании находится главный офис крупного интернет-провайдера.

Источник: Reuters

В Красноярске за 1 рубль выставили на продажу здание. Информация появилась на сайте по продаже недвижимости.

Речь идет об офисном здании на Карла Маркса. В объявлении указана стоимость — 1 рубль. Однако, как выяснило издание «Проспект Мира», это не окончательная цена. Если найдется желающий приобрести офисный центр, то цена будет договорной.

В здании восемь этажей, один из которых — цокольный. Общая площадь строения — более 16 тысяч кв. метров.

Как уточнили изданию, продать здание решили, потому что владельцу оно больше не нужно.

Отметим, что в здании находится главный офис крупного интернет-провайдера.