В Самаре стартовала реконструкция стадиона «Динамо»

На территории планируют обустроить современную игровую арену с искусственным газоном. Вокруг нее проложат восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны — дорожки для тренировок на короткие дистанции. Губернатор отметил, что в ближайшие два года в областной столице реализуют проект по возрождению спортивного комплекса. Стадион был построен в 1948 году.