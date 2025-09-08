Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре стартовала реконструкция стадиона «Динамо»

В Самаре приступили к ремонту легкоатлетических дорожек на стадионе «Динамо».

Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

В Самаре стартовала реконструкция стадиона «Самара». Подробности сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в социальных сетях.

— Подрядные организации произвели обследование объекта и начали демонтаж старого покрытия легкоатлетических дорожек, — отметили в сообщении.

На территории планируют обустроить современную игровую арену с искусственным газоном. Вокруг нее проложат восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны — дорожки для тренировок на короткие дистанции. Губернатор отметил, что в ближайшие два года в областной столице реализуют проект по возрождению спортивного комплекса. Стадион был построен в 1948 году.