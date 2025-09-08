Восточный транзит: в Приморье запустили новые железнодорожные пути

Сложность проекта обусловлена особенностями местности. Участок, расположенный на западном берегу Амурского залива, пересекает устье реки Рязановка. Для защиты путей от паводков строители возвели 21 водопропускную трубу и 116-метровый мост. В ходе работ было перемещено свыше 800 тысяч кубометров грунта.