Восточный транзит: в Приморье запустили новые железнодорожные пути

Модернизация стала возможной благодаря внедрению современной цифровой системы управления движением. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Масштабный проект включает в себя строительство более 10 километров новых железнодорожных путей. Специалисты установили семь стрелочных переводов и проложили почти 100 километров кабельных линий.
Сложность проекта обусловлена особенностями местности. Участок, расположенный на западном берегу Амурского залива, пересекает устье реки Рязановка. Для защиты путей от паводков строители возвели 21 водопропускную трубу и 116-метровый мост. В ходе работ было перемещено свыше 800 тысяч кубометров грунта.
Модернизация линии Барановский — Хасан, примыкающей к Транссибу, имеет стратегическое значение. Улучшение инфраструктуры позволит существенно увеличить пропускную способность в направлении ключевых погранпереходов с Китаем и КНДР, что особенно важно для развития международного транзита.