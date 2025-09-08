Компания из Узбекистана намерена заняться в Монголии совместной разведкой и добычей урана

В августе этого года стороны посетили провинцию Дорнговь на юге Монголии, где ознакомились с результатами проведенных в прошлые годы геологоразведочных работ на перспективном урановом месторождении Нарц. Тогда же была изучена геологическая структура участка, оценено текущее состояние инфраструктурных объектов, необходимых для начала работ по геологической оценке, осмотрен участок, на котором планируют строительство вахтового поселка для специалистов, привлекаемых к реализации проекта.