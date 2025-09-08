В Красноярском крае выявили восемь кафе, готовивших из опасного мяса

Речь идет о следующих заведениях: кафе «Безумно. КРУТАЯ ШАУРМА» (ИП Кривенкова Т. А.), кафе «Вьетнамская кухня» (ИП Фам М. Н.), кафе «BLACK ШАWERMA» (ИП Мурадов Р.), кафе узбекской кухни «PLOVe» (ИП Кузибоев А. А.) из Красноярска; летнее кафе (ИП Багышбаева К. К.) из Дудинки; кафе «Доудзо» (ИП Абишов С. А.о) из Боготола; кафе (ИП Воропаева Н. Е.) и кафе «Уголок Шаурмы» (ИП Халмурадов А. И. У.) из Канска.