В Красноярском крае выявили восемь кафе, готовивших из опасного мяса

В Красноярском крае выявили восемь опасных точек общепита. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.
Речь идет о следующих заведениях: кафе «Безумно. КРУТАЯ ШАУРМА» (ИП Кривенкова Т. А.), кафе «Вьетнамская кухня» (ИП Фам М. Н.), кафе «BLACK ШАWERMA» (ИП Мурадов Р.), кафе узбекской кухни «PLOVe» (ИП Кузибоев А. А.) из Красноярска; летнее кафе (ИП Багышбаева К. К.) из Дудинки; кафе «Доудзо» (ИП Абишов С. А.о) из Боготола; кафе (ИП Воропаева Н. Е.) и кафе «Уголок Шаурмы» (ИП Халмурадов А. И. У.) из Канска.
Эти заведения попали в перечень нарушителей в период с 25 августа по 5 сентября 2025 года. Они готовили из продуктов неизвестного происхождения, что является нарушением.
Предпринимателям вынесли предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства.
Отметим, что с начала года выявлено 222 предприятия общепита, готовивших из сомнительных продуктов.