Российский рубль подешевел на торгах 8 сентября, доллар и юань подорожали

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел на торгах 8 сентября, доллар и юань подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Доллар подорожал на Br0,012 — его курс составляет Br3,0214.

Курс юаня стал выше на Br0,0254 и составил Br4,2265 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0062 и составил Br3,6893 за 100 российских рублей.