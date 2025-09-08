Доллар подорожал на Br0,012 — его курс составляет Br3,0214.
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль подешевел на торгах 8 сентября, доллар и юань подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,012 — его курс составляет Br3,0214.
Курс юаня стал выше на Br0,0254 и составил Br4,2265 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0062 и составил Br3,6893 за 100 российских рублей.