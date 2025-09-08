Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой

«Чтобы обеспечить Севастополь и, в частности, Фиолент стабильным газоснабжением, нужно строить кольцевой газопровод высокого давления. Мы зарезервировали порядка 80 миллионов на допроектирование газопровода. Строительно-монтажные работы рассчитываем начать в следующем году — с тем, чтобы в 2027 году получить кольцевой газопровод», — проинформировал Развожаев.
По его словам, газопровод должен пройти от Штурмового через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту. Предыдущий контракт на проектирование пришлось расторгнуть. Сейчас заключается новый, с крупной компанией, имеющей мощные компетенции. Кроме того, в 2027 году Фиолент планируют обеспечить бесперебойным водоснабжением.
«В этом году заканчиваем проектирование водопровода. Строительно-монтажные работы начинаем в следующем году, деньги на это есть в госпрограмме. Магистральный водопровод появится на Фиоленте в 2027 году», — заявил губернатор.
В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.