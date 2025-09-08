Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой

«Чтобы обеспечить Севастополь и, в частности, Фиолент стабильным газоснабжением, нужно строить кольцевой газопровод высокого давления. Мы зарезервировали порядка 80 миллионов на допроектирование газопровода. Строительно-монтажные работы рассчитываем начать в следующем году — с тем, чтобы в 2027 году получить кольцевой газопровод», — проинформировал Развожаев.