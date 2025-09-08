Ричмонд
Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе построят кольцевой газопровод высокого давления, а также водовод для обеспечения потребностей жилых и социальных объектов, расположенных, в том числе на мысе Фиолент, сообщил в понедельник губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы обеспечить Севастополь и, в частности, Фиолент стабильным газоснабжением, нужно строить кольцевой газопровод высокого давления. Мы зарезервировали порядка 80 миллионов на допроектирование газопровода. Строительно-монтажные работы рассчитываем начать в следующем году — с тем, чтобы в 2027 году получить кольцевой газопровод», — проинформировал Развожаев.

По его словам, газопровод должен пройти от Штурмового через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту. Предыдущий контракт на проектирование пришлось расторгнуть. Сейчас заключается новый, с крупной компанией, имеющей мощные компетенции. Кроме того, в 2027 году Фиолент планируют обеспечить бесперебойным водоснабжением.

«В этом году заканчиваем проектирование водопровода. Строительно-монтажные работы начинаем в следующем году, деньги на это есть в госпрограмме. Магистральный водопровод появится на Фиоленте в 2027 году», — заявил губернатор.

В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.

