Для омских дорог закупают 12 тысяч тонн реагента: где его применят

Подведомственное омской мэрии Управление дорожного хозяйства и благоустройства сообщило о начале мероприятий, направленных на подготовку города к осенне-зимнему сезону.
«Сейчас Управление дорожного хозяйства и благоустройства закупает 12 тысяч тонн технической соли, которая будет использоваться в составе пескосоляной смеси. Ранее уже было приобретено 20 тысяч тонн песка, еще 20 тысяч тонн планируется закупить в рамках контракта, размещенного на сайте закупок. Противогололедные материалы будут распределены по базам дорожно-эксплуатационных участков во всех административных округах города», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.
Стоит отметить, что обработка омских дорог противогололедными материалами ежегодно начинается во время осадков для предотвращения формирования наледи. Затем проводится прометание дорог. Традиционно такой метод борьбы с гололедом используют на путепроводах и основных магистралях города с наибольшим потоком автомобилей, таких как Красный Путь, проспект Маркса, улица Ленина, проспект Мира и др. Обработка реагентом второстепенных дорог в городе осуществляется в зависимости от необходимости.
Тем временем из года в год жители Омска выражают недовольство реагентами, используемыми городской администрацией, утверждая, что они вызывают «разъедание» обуви и автомобилей. При этом значительная часть омских дорог обрабатывается смесью песка и соли. Однако, как заявляли ранее в мэрии, на определенных улицах применяется более дорогостоящий реагент — «Бионорд».