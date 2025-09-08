Для омских дорог закупают 12 тысяч тонн реагента: где его применят

«Сейчас Управление дорожного хозяйства и благоустройства закупает 12 тысяч тонн технической соли, которая будет использоваться в составе пескосоляной смеси. Ранее уже было приобретено 20 тысяч тонн песка, еще 20 тысяч тонн планируется закупить в рамках контракта, размещенного на сайте закупок. Противогололедные материалы будут распределены по базам дорожно-эксплуатационных участков во всех административных округах города», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.