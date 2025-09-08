Склад Wildberries в Шушарах начал принимать поставки товаров. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).
— С 8 сентября логистический центр доступен для приема товаров по модели продаж «Маркетплейс» (со склада продавца), — говорится в сообщении.
Согласно этой модели, продавцы доставляют товар на склад сразу после получения заказа, после чего его отправляют в пункт выдачи, указанный пользователем, напомнили в компании. Площадь комплекса на юге Петербурга составляет 106 тысяч квадратных метров, а его полная вместимость — 58 миллионов товаров.
Ранее, 13 января 2024 года, на территории гигантского склада в Шушарах произошел мощный пожар. Огонь охватил территорию порядка 70 тысяч квадратных метров. Возгоранию присвоили пятый уровень сложности. В тот момент, когда стихия объяла постройку, в ее стенах находились 1,2 тысячи человек. К счастью, в результате происшествия никто не погиб.