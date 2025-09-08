В России раскрыли схему незаконной растаможки лизинговых Zeekr и Lixiang

Далее при наличии СБКТС уже без проблем на автомобиль оформляется электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) и производится его постановка на учет в ГИБДД. В Национальном автосоюзе заявили, что располагают доказательствами применения такой схемы — она могла затронуть несколько тысяч автомобилей. Сегодня эти машины юрлица реализуют по лизинговым договорам ничего не подозревающим клиентам, уверяет правозащитник. При этом лизингодатели пытаются списывать НДС с машин, которые были растаможены с нарушениями.