Самарское метро хотят передать на баланс региона

Метро в Самаре могут передать на баланс региона. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, Самарская область — единственная в стране, где метрополитеном управляют не на государственном уровне. Глава региона назвал метро неэффективным с экономической точки зрения.
Вячеслав Федорищев рассказал, что в самарском метро и на 10% не выполнено то, что можно было сделать с точки зрения коммерции, пишет oboz.info.
Также губернатор выразил уверенность, что новую станцию метро в Самаре построят в срок. Ее планировали сдать в 2024 году, но из-за возникших трудностей срок перенесли на 2027 год. Сейчас работы идут в плановом режиме.
Ранее четыре бывших чиновника стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве при строительстве метро — экс-председатель правительства региона Виктор Кудряшов, экс-министр финансов Андрей Прямилов и экс-министры строительства Михаил Асеев и Николай Плаксин.