Против человейников. Нижегородцы не хотят небоскрёбов у Волги

А ещё там полная беда с общественным транспортом: большая часть машин на мещерских маршрутах — крошечные «ПАЗики», и, например, в нагорную часть города они ходят реже, чем иные сельские автобусы курсируют между населёнными пунктами в глубинке. Между тем как минимум сотни и сотни студентов с Мещеры каждое утро устремляются на занятия… Судя по всему, власти с перевозчиков совсем не спрашивают исполнения расписания. В час пик пассажиры свисают в салонах автобусов гроздьями. Были планы протянуть до Борского моста новую станцию метро, её даже спроектировали вместе со станцией «Стрелка», но планам не суждено сбыться.