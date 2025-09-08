Против человейников. Нижегородцы не хотят небоскрёбов у Волги

Послушают ли их власти? Застройщик уже огораживает участок… С подробностями — nn.aif.ru.
Пробки и вторая смена в школе.
На пустыре около Борского моста в микрорайоне Мещерское озеро планируют возвести девять высотных домов. Жилой комплекс рассчитан на 3500 новосёлов. Однако нынешние жители Мещеры возможным новым соседям не рады. Они уверены: места и социальной инфраструктуры в микрорайоне уже сейчас не хватает. Тем боле что застройщик хотел ещё и проложить четырёх полосную дорогу вдоль Волги вместо нынешнего пляжа…
3 сентября местные жители обсудили ситуацию на открытой встрече, которая закончилась записью обращения к властям. Люди сетуют, что не первый год просят привести в порядок заброшенную территорию около Борского моста. К 800-летию Нижнего Новгорода был даже разработан проект благоустройства левого берега Волги, но он так и остался проектом, сообщается в группе «Мещерское озеро: за комфортную среду!» «ВКонтакте».
Зато теперь на месте пустыря у Борского моста планируют возвести девять 24-этажных жилых домов, и застройщик уже вышел на площадку. А местные жители недоумевают: почему водоохранная линия Волги, которая к тому же в зоне подтопления, оказалась пригодной для жилой застройки?
Но особенно беспокоит людей социальная инфраструктура микрорайона Мещерское озеро. Здесь много лет кряду вводят ЖК один за другим, и социальная инфраструктура давно перегружена. Одна из самых больших школ города, 176-я, и без новых «человейников» работает в две смены. Взрослая поликлиника № 51 — отдельная боль местных жителей. Её строили в советское время вместе со старой Мещерой, на численность пациентов того времени она и рассчитана.
А что сейчас? «На вызовы у нас уже много лет ходят только фельдшеры. К обычному терапевту очереди по три часа, — говорит жительница одного из домов по улице Пролетарская Зоя Лисицына. — Чтобы попасть к профильному специалисту, надо ждать месяц. Что будет, если в поликлинику на приём пойдут ещё и тысячи жильцов из десяти 25-этажек?».
Много лет в самом густонаселённом микрорайоне Нижнего Новгорода существуют также огромные проблемы с транспортной инфраструктурой. Во дворах давно нет парковочных мест, на въезд на Борский мост постоянно стоят пробки, автомобилисты лихо объезжают их по жилым кварталам, «убивая» там асфальт.
А ещё там полная беда с общественным транспортом: большая часть машин на мещерских маршрутах — крошечные «ПАЗики», и, например, в нагорную часть города они ходят реже, чем иные сельские автобусы курсируют между населёнными пунктами в глубинке. Между тем как минимум сотни и сотни студентов с Мещеры каждое утро устремляются на занятия… Судя по всему, власти с перевозчиков совсем не спрашивают исполнения расписания. В час пик пассажиры свисают в салонах автобусов гроздьями. Были планы протянуть до Борского моста новую станцию метро, её даже спроектировали вместе со станцией «Стрелка», но планам не суждено сбыться.
Какой ещё многоэтажный ЖК в нынешней ситуации?!
Всё решат?
Однако у властей и застройщика отыскались ответы на вопросы жителей. Сообщается, что сейчас проект строительства новой дороги в районе левого берега Волги находится на рассмотрении. От него могут и отказаться. Но это возможно только после заключения договора с застройщиком.
Пока документ находится на согласовании с уполномоченными органами. Об этом сообщили в региональном минграде, отвечая на вопросы жителей в соцсетях.
Что касается развития социальной инфраструктуры, застройщик нового ЖК берёт на себя обязательство построить детский сад на 55 мест и поликлинику на 72 посещения в смену. Но достаточно ли этого на 3500 новосёлов?
По мере возможности обещают решить вопрос и с парковочными местами. У ЖК будет свой двухуровневый паркинг, должны обустроить и независимые выезды для жильцов.
В планах возвести на Мещере и новую школу на 800 мест в районе дома № 50 по улице Сергея Акимова. Её проект в феврале 2025 года одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.
Сбудутся ли эти планы? Или у Волги вырастут только «человейники»? Покажет время.
Кстати.
Пока люди ждут новые школы, детсады и поликлиники на Мещере как грибы после дождя растут другие ЖК. Уже сдан первый корпус ЖК в 23 этажа на улице Акимова. Почти готовы к сдаче два корпуса жилого комплекса на улице Бетанкура. Эти ЖК заявлены как жильё бизнес- и премиум-класса с соответствующими ценам за квадратный метр.
Как сообщалось ранее, нижегородцы создавали петицию против застройки Гребного канала.