В Екатеринбурге открылась крупнейшая в Свердловской области детская поликлиника

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга начала работу крупнейшая в Свердловской области детская поликлиника ДГБ № 15. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

«Новая поликлиника заменит пять старых зданий 1930−50-х годов постройки, которые прежде были разбросаны по всему Эльмашу и Уралмашу», — отметил врио губернатора.

На строительство клиники из федерального и областного бюджетов выделено более 2 млрд руб. Новая поликлиника площадью 14 тыс кв. метров будет обслуживать 53 тыс. детей, предлагая широкий спектр медицинских услуг. В учреждении работает дневной стационар на 22 койки, отделения неотложной помощи и восстановительного лечения. По словам господина Паслера, штат полностью укомплектован высококвалифицированными специалистами.

Напомним, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» до конца года в Свердловской области планируется построить семь поликлиник: пять детских и две взрослых. Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Железнодорожном районе Екатеринбурга открылась новая детская поликлиника № 9.