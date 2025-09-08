В Екатеринбурге открылась крупнейшая в Свердловской области детская поликлиника

Напомним, в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» до конца года в Свердловской области планируется построить семь поликлиник: пять детских и две взрослых. Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Железнодорожном районе Екатеринбурга открылась новая детская поликлиника № 9.