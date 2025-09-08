Ричмонд
В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе единовременную денежную выплату в размере пять тысяч рублей получат почти 52 тысячи детей. Об этом заявила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина в ходе аппаратного совещания правительства города.

Источник: РИА "Новости"

«Всего выплаты составят 259,7 миллионов рублей на 51 955 детей по 42 259 заявлениям. Перечисления на счета поступают раньше, чем мы получаем отчеты из казначейства, поэтому многие семьи уже увидели средства», — сказано в сообщении.

По ее словам, по состоянию на 5 сентября выплата уже поступила в семьи 22 540 детям на общую сумму 112,7 млн рублей.

При этом, отметила Сулягина, было выявлено около 6,3 тысячи повторных заявлений (поданных несколько раз на одного и того же ребенка) и порядка тысячи заявлений с неверными реквизитами банковских счетов.

«Все они возвращены заявителям с возможностью повторной подачи. Семьи также смогут оформить выплаты до 1 октября, что позволит спокойно устранить технические ошибки и получить средства в полном объеме», — заверила она.