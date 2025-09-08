В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты

«Всего выплаты составят 259,7 миллионов рублей на 51 955 детей по 42 259 заявлениям. Перечисления на счета поступают раньше, чем мы получаем отчеты из казначейства, поэтому многие семьи уже увидели средства», — сказано в сообщении.
По ее словам, по состоянию на 5 сентября выплата уже поступила в семьи 22 540 детям на общую сумму 112,7 млн рублей.
При этом, отметила Сулягина, было выявлено около 6,3 тысячи повторных заявлений (поданных несколько раз на одного и того же ребенка) и порядка тысячи заявлений с неверными реквизитами банковских счетов.
«Все они возвращены заявителям с возможностью повторной подачи. Семьи также смогут оформить выплаты до 1 октября, что позволит спокойно устранить технические ошибки и получить средства в полном объеме», — заверила она.