Новый коллектор в Краснодаре строят с опережением графика

В Прикубанском округе Краснодара с опережением графика строится 20-й канализационный коллектор, который рассчитан на обслуживание более 500 тыс. жителей, а также новых жилых комплексов, социальных и медицинских объектов.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Стоимость проекта составляет около 20 млрд руб. Протяженность коллектора превысит 23 км, его мощность оценивается в 150 тыс. куб. м в сутки. Работы ведутся с опережением графика, завершение строительства запланировано на 2026 год.

Региональные власти отмечают, что модернизация коммунальной сети проводится во всех районах края, однако приоритет отдается столице региона, учитывая ее статус и темпы роста.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше