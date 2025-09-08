Новый коллектор в Краснодаре строят с опережением графика

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Стоимость проекта составляет около 20 млрд руб. Протяженность коллектора превысит 23 км, его мощность оценивается в 150 тыс. куб. м в сутки. Работы ведутся с опережением графика, завершение строительства запланировано на 2026 год.
Региональные власти отмечают, что модернизация коммунальной сети проводится во всех районах края, однако приоритет отдается столице региона, учитывая ее статус и темпы роста.
