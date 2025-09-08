Ричмонд
Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Крым получит более 70 миллионов рублей на обновление медоборудования для борьбы с онкологией в Республиканской клинической больнице им. Н. А. Семашко, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Reuters

Деньги выделены в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», уточнил глава республики.

«На эти средства планируется приобрести однофотонный эмиссионный компьютерный томограф, совмещенный с рентгеновским компьютерным томографом, для ГБУЗ РК “Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко”, — проинформировал Аксенов.

И подчеркнул, что данное оборудование предназначено для высокоточной диагностики различных органов и систем.

Мероприятия регионального проекта — часть системной работы по реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в состав нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», отметил глава республики.

Ранее в понедельник стало известно, что правительство России утвердило распределение субсидий из федерального бюджета для модернизации медицинских учреждений в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что в России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, в Минздрав России в конце этого лета направлены материалы для получения разрешения на клиническое использование препарата.

